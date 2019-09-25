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Adıyaman'da kadınlardan, HDP önündeki annelere destek

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2019 16:57 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, Kadın Sivil Toplum Platformu üyeleri HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan annelere destek için bir araya geldi.

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, Kadın Sivil Toplum Platformu üyeleri HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan annelere destek için bir araya geldi.

Demokrasi Parkı önünde öğle saatlerinde toplanan Kadın Sivil Toplum Platformu üyelerinden oluşan 50 kadın, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemine katılan annelere destek açıklaması yaptı. Kadın Sivil Toplum Platformu üyeleri ellerinde pankart ve dövizler ile annelere destek verdiler.

Grup adına açıklamada bulunan Avukat Leyla Karatekin, "Adıyaman Kadın Sivil Toplum Kuruluşlarının kadın temsilcileri olarak annelerin başlattığı onurlu direnişe destek olmak üzere 81 ilde eş zamanlı olarak toplanmış bulunmaktayız. Bu direnişin teröre en büyük darbe vuracak iradeyi ortaya koyacağına inanıyoruz. Tarih Diyarbakır'da ki anneleri ve teröre meydan okuyanları saygı ile yazacaktır. Bulundukları şehirlerde siyasi ve toplumsal yalnızlaştırmaları göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda zafere ulaşacaklardır. Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde tarifi olmayan acılara şahit oluyoruz. Evladımın ölüsüne bile razıyım diyen anneler masum ve insani direnişinin yanında olmak hepimizin boynumuzun borcudur. Bizler Edirne’den Kars’a tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak anne acısının etiketi olmaz diyoruz. Ülkemizin geleceğine, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine siyasi uzantılarına karşı yıllarca Türkiye olarak tek yumruk olarak mücadele içerisindeyiz" dedi.

Yapılan açıklamanın ardından kadınlar bir süre slogan atarak daha sonra sessizce ayrıldılar.

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