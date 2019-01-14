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Adıyaman'da kamyon çukura düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 19:28 | Son Güncelleme

Adıyaman'da kamyon çukura düştü

Adıyaman'da bir kamyon, yağışlar nedeniyle beton zeminin çökmesi sonucu oluşan çukura düştü.

Kahta Adıyaman kara yolu Çobanlı Mahallesi yol kavşağındaki bir akaryakıt istasyonunda Nusret Aydın idaresindeki 02 AAC 555 plakalı hafriyat kamyonu, beton zeminin çökmesi sonucu çukura düştü. Sürücü, ön kısmı havaya kalkan araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, alana güvenlik şeridi çekti.

Kamyon, hafriyatın boşaltılmasının ardından çekiciyle çukurdan çıkarıldı.

Çukurun, yapılacak incelemenin ardından kapatılacağı öğrenildi.

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