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Adıyaman’da kar yağışı etkisini sürdürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 06:33 | Son Güncelleme

Adıyaman’da etkili olan yağmur ve kar yağışı özellikle kırsal bölgelerde hayatı olumsuz etkiliyor.Adıyaman’da kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Adıyaman’da etkili olan yağmur ve kar yağışı özellikle kırsal bölgelerde hayatı olumsuz etkiliyor.
Adıyaman’da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yaklaşık 2 haftadır kapalı olan Sincik ilçesi Arıkonak karayolu, Karayolları 87. Şube Şefliği ekipleri tarafından açıldı. Bölgede etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle açılan yolların tekrar kapandığı ve ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Karayolunda kar kalınlığı 2 metreyi geçerken, tipi nedeniyle kar kalınlığının yer yer 5 metreye ulaştığı öğrenildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Adıyaman’ın Besni, Gölbaşı, Tut, Çelikhan, Sincik ve Gerger ilçelerinde kar yağışı etkili olurken, Adıyaman merkez, Kahta ve Samsat ilçelerinde yağmur etkisini sürdürüyor.
Adıyaman’da 94 köy ve bağlı 154 mezra olmak üzere toplam 248 yerleşim birimine kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Adıyaman merkeze bağlı 13 köy, 13 mezra, Besni’ye bağlı 4 köy, 3 mezra, Çelikhan’a bağlı 20 köy, 31 mezra, Gerger’e bağlı 24 köy, 47 mezra, Gölbaşı’na bağlı 10 köy, 10 mezra, Kahta’ya bağlı 4 köy, 9 mezra, Sincik’e bağlı 17 köy, 40 mezra, Tut’a bağlı 2 köy, 1 mezra olmak üzere toplam 94 köy, 154 mezraya ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdare Müdürlüğüne bağlı ekipler kırsal yerleşim yerlerinin yollarını açmak çalışmalarına devam ediyor.

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