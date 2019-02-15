Adıyaman'da karbonmonoksit zehirlenmesi

Adıyaman'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, İmamağa Mahallesi'nde yaşayan Türkan Özkan, Umut Muhammet Özkan, Kezban Özer ve Huriye Özer, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

112 acil servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırılan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

