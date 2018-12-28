Adıyaman'da kardan kapanan 70 köy yolu açıldı

Adıyaman'da kar yağışıyla kapanan 96 köy ve mezranın 70'inin yolu ulaşıma açıldı.Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerdeki 96 köy ve mezra yolunun ulaşıma kapandığını anımsattı.Merkez ve Çelikhan, Gerger, Kahta, Sincik ile Tut ilçelerine bağlı 96 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığını belirten Erdoğan, bunlardan 70'inin yolunun açıldığını söyledi.Erdoğan, çalışmalar hakkında şunları kaydetti:"Kardan yolu ulaşıma kapanan yerleşim birimlerinin yolunu açmak için ekiplerimiz hummalı çalışma yürütüyor. Ekiplerimiz, tarafından yapılan karla mücadele çalışmaları sonucu, dün kardan ulaşıma kapanan 96 köy ve mezra yolunun 70'inin yolları ulaşıma açıldı. Olumsuz hava koşullarına karşı ekiplerimiz hazır bekliyor. Geriye kalan yerleşim birimlerinin yollarının açılması için ise ekiplerimiz aralıksız çalışıyor.''

