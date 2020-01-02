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  4. Adıyaman'da kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı kavgası: 3 yaralı

Adıyaman'da kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı kavgası: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 16:51 | Son Güncelleme

Adıyaman'da kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı kavgası: 3 yaralı

Adıyaman'da kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı İndere köyünde Mahmut, Veysel, Ramazan K. kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen ve pompalı tüfek ile bıçağın kullanıldığı kavgada, Mahmut, Veysel, Ramazan K. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan jandarma ekipleri, hastane önünde güvenlik önlemi aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman kavga yaralı

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