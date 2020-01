Adıyaman’da karla mücadele

Adıyaman’da İl Özel İdare ekipleri kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açma çalışmasını sürdürürken, tek haneli yerlerin de ulaşımını sağlamaya çalışıyor.

Adıyaman’da etkili olan kar yağışı nedeniyle merkezde 6 köy 6 mezra, Sincik’te 5 köy 12 mezra, Çelikhan’da 11 köy 17 mezra olmak üzere toplam 22 köy 35 mezranın yol açma çalışmasını sürdürüyor. İl Özel İdare ekipleri kar kalınlığının yarım metreye ulaştığı kırsaldaki yerleşim yerlerinin ulaşımını sağlamak için gece gündüz çalışıyor. Ekipler köy ve mezralarının kenar bölgelerinde tek veya iki haneli yerlerine de ulaşım sağlıyor.

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan ve Başkanvekili Mehmet Çılıç, Çamdere köyü bölgesinde yol açma çalışmalarını sürdüren ekipleri ziyaret ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan çalışmalar ile ilgili yaptığı açıklamada, “Vatandaşımızın mağduriyetinin giderilmesi için çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyor. Tek evde olsa, mahalle de olsa, biz vatandaşın yaşadığı her yere ulaşmaya çalışıyoruz. Şu anda bu bulunduğumuz yol, tek bir eve gidiyor. Tek ev olsa dahi vatandaşın olduğu her yere ulaşmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Çamdere Köyü Muhtarı Hasan Yaşar, çalışmalarından dolayı İl Özel İdare ekiplerine teşekkür etti.