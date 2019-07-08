Adıyaman'da kavga: 1 yaralı

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Malazgirt Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taş, sopa ve av tüfeğinin de kullanıldığı olayda Musa B, vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı darp sonucu yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

