Adıyaman’da kavga: 3 yaralı

Adıyaman'da, taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yenipınar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşmesi üzerine, olayda Arif K, Enes T. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olaya karıştığı ileri sürülen Salih E. ve Recep E'yi gözaltına aldı.

