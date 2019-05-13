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Adıyaman'da kavga: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 01:16 | Son Güncelleme

Kahta ilçesine bağlı Dikenli köyünde iki aile arasında çıkan kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dikenli köyünde iki aile arasında bilinmeyen neden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine taş ve sopalarla saldırdı.

Kavgada, Ramazan Kaya (55), Perihan Kaya (43) ve Tahir Kaya (45) vücutlarının çeşitli yerlerinden aldıkları darbeler sonucu yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tahir Kaya, durumunun ağır olması üzerine Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

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