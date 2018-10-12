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Adıyaman'da kavgada havaya ateş eden kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 18:16 | Son Güncelleme

Adıyaman'da kavgada havaya ateş eden kişi gözaltına alındı

Adıyaman'da kavga sırasında havaya ateş eden kişi yakalandı.

Turgut Reis Mahallesi'ndeki bir iş yerinde H.K. ile kardeşleri H.K. ve E.K. arasında, alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.K. pompalı av tüfeği ile iş yerinin penceresinden havaya ateş açtı.

Silah sesini duyan vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplere silahıyla teslim olan H.K. ile kardeşleri H.K. ve E.K. gözaltına alındı.

Bu arada, polis aracına bindirildiği sırada H.K'ye, kardeşleri olduğu iddia edilen kişilerce saldırıda bulunulmaya çalışıldı.

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Adıyaman Adıyaman Valiliği H.K. Turgut Reis Mahallesi

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