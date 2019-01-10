HABER

Adıyaman'da kaybolan çocuk İstanbul'da bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 18:29 | Son Güncelleme

Besni ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan çocuk, İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde polisin yol kontrolü sırasında bulundu

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, kendisinden 2 gündür haber alınamayan 17 yaşındaki Seydi Taşdemir İstanbul'da bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezi Aşağı Sarhan Mahallesi'nde yaşayan İbrahim ve Lilay Taşdemir çiftinin oğulları Seydi Taşdemir, önceki gün fırına çalışmaya gittiğini belirterek evinden ayrıldı.

Çocuklarının eve dönmemesi üzerine Taşdemir'in ailesi durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

Polis, kayıp Seydi Taşdemir için çalışma başlattı. Ülke genelinde aranan Taşdemir, İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde yol uygulaması yapan polis ekipleri tarafından bulundu.

Bayrampaşa Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Büro Amirliği'ne götürülen Seydi Taşdemir'in, gerekli işlemlerin yapılmasının ardından Besni'deki ailesine teslim edileceği bildirildi.

Oğullarının bulunduğu haberini alan anne Lilay Taşdemir ise sevinç gözyaşları döktü.

Çocuğuna bir an önce kavuşmak istediğini dile getiren Taşdemir, polis ekiplerine teşekkür etti.

Lilay Taşdemir, "Kendisi yanıma gelse daha çok mutlu olacağım. Bütün polis ekipleri çocuğumun bulunması için seferber oldu. Emeği geçen bütün polis teşkilatına teşekkür ederim." dedi.

Dünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalıDünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalı
Önce tahliye sonra yakalama kararı çıkmıştı! Eren Erdem'in avukatları harekete geçtiÖnce tahliye sonra yakalama kararı çıkmıştı! Eren Erdem'in avukatları harekete geçti
CHP'nin Bursa adayı Bozbey gazetecilerle buluştuCHP'nin Bursa adayı Bozbey gazetecilerle buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
besni ilçesi Kayıp Çocuk polis ekipleri Seydi Taşdemir

En Çok Okunan Haberler

Başsavcılık'tan FETÖ açıklaması: Emre Belözoğlu...

Başsavcılık'tan FETÖ açıklaması: Emre Belözoğlu...

Konsensus son seçim anketi sonucunda sürpriz!

Konsensus son seçim anketi sonucunda sürpriz!

Adriana Lima'dan Metin Hara'ya son darbe!

Adriana Lima'dan Metin Hara'ya son darbe!

KOBİ'lere kredi desteğinin ayrıntıları

KOBİ'lere kredi desteğinin ayrıntıları

Erdoğan sanatçıdan bir parça daha istedi

Erdoğan sanatçıdan bir parça daha istedi

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

İlkokulda büyük skandal! Bu görüntüler isyan ettirdi

İlkokulda büyük skandal! Bu görüntüler isyan ettirdi

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eren Erdem’in avukatlarından tutuklanmasına itiraz

Önce tahliye sonra yakalama kararı çıkmıştı! Eren Erdem'in avukatları harekete geçti

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Yurt dışı eğitim danışmanlığı alırken nelere dikkat edilmesi gerekiyor?

Yurt dışı eğitim danışmanlığı alırken nelere dikkat edilmesi gerekiyor?

Ehliyet alacaklar dikkat! Yeni dönem başlıyor

Ehliyet alacaklar dikkat! Yeni dönem başlıyor

Batman'da Suriyeli kuyruğu! Mülakata akın ettiler: Sebebi ise...

Batman'da Suriyeli kuyruğu! Mülakata akın ettiler: Sebebi ise...

CHP'li vekilden yerel seçimler öncesinde gündem yaratacak iddia!

Yerel seçimle ilgili bu iddia eğer doğruysa...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.