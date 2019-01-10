Adıyaman'da kaybolan çocuk İstanbul'da bulundu

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, kendisinden 2 gündür haber alınamayan 17 yaşındaki Seydi Taşdemir İstanbul'da bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezi Aşağı Sarhan Mahallesi'nde yaşayan İbrahim ve Lilay Taşdemir çiftinin oğulları Seydi Taşdemir, önceki gün fırına çalışmaya gittiğini belirterek evinden ayrıldı.

Çocuklarının eve dönmemesi üzerine Taşdemir'in ailesi durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

Polis, kayıp Seydi Taşdemir için çalışma başlattı. Ülke genelinde aranan Taşdemir, İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde yol uygulaması yapan polis ekipleri tarafından bulundu.

Bayrampaşa Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Büro Amirliği'ne götürülen Seydi Taşdemir'in, gerekli işlemlerin yapılmasının ardından Besni'deki ailesine teslim edileceği bildirildi.

Oğullarının bulunduğu haberini alan anne Lilay Taşdemir ise sevinç gözyaşları döktü.

Çocuğuna bir an önce kavuşmak istediğini dile getiren Taşdemir, polis ekiplerine teşekkür etti.

Lilay Taşdemir, "Kendisi yanıma gelse daha çok mutlu olacağım. Bütün polis ekipleri çocuğumun bulunması için seferber oldu. Emeği geçen bütün polis teşkilatına teşekkür ederim." dedi.

