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Adıyaman'da kaybolan iki kardeş bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 00:58 | Son Güncelleme

Sokakta oynadıkları sırada kaybolan iki kardeş, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulundu

Adıyaman'da sokakta oynadıkları sırada kaybolan iki kardeş, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulundu.

İmamağa Mahallesi'nde yaşayan Savfan (7) ile ağabeyi Taha Çetinkaya (12), sabah saatlerinde sokakta oynadıkları sırada kayboldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin başlattıkları çalışmalar sırasında, çocukların anneleri Nazlı Çetinkaya ile birlikte 42 AAT 236 plakalı otomobille Malatya'ya gittiği ihbarı alındı.

Ekipler, anne Çetinkaya ve iki çocuğunu Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde otomobil içinde buldu.

Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu, Adıyaman'daki evlerine getirilecekleri öğrenildi.

Adıyaman'da, sabah erken saatlerde sokakta oynarken kaybolan iki kardeş için arama çalışması başlatılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman kaybolan çocuk Malatya oyun

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