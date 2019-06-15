Adıyaman'da kaybolan iki kardeşten haber alınamıyor

Adıyaman'da sokakta oynadıkları sırada kaybolan iki kardeş için arama çalışması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, İmamağa Mahallesi'nde oturan Savfan (7) ile ağabeyi Taha Çetinkaya (12), sokakta oynadıkları sırada kayboldu.
Çocuklarından haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, çocukların bulunması için çevrede arama çalışması başlattı.
Bölgedeki kamera kayıtlarını incelemeye alan ekipler, iki kardeşin otomobile bindirildiğini iddia eden kişilerin ifadesine başvurdu.
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