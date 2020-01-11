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  4. Adıyaman'da kayboldu, Gaziantep'te bulundu

Adıyaman'da kayboldu, Gaziantep'te bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 12:44 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da evinden 10 gün önce ayrılan ve geri dönmediği için ailesi tarafından polise kayıp ihbarında bulunulan zihinsel engelli İlyas Akbaş (28), Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, polisin kimlik kontrolünde bulundu.

Kadir ÇELİK/NURDAĞI(Gaziantep),(DHA)- ADIYAMAN'da evinden 10 gün önce ayrılan ve geri dönmediği için ailesi tarafından polise kayıp ihbarında bulunulan zihinsel engelli İlyas Akbaş (28), Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, polisin kimlik kontrolünde bulundu. Akbaş, kente gelen ailesine teslim edildi.
Adıyaman'daki evinden 10 gün önce ayrılan İlyas Akbaş, geri dönmeyince ailesi polise kayıp ihbarında bulundu. Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Nurdağı-Gaziantep karayolu üzerinde yaptığı kontrollerde üzerindeki kimlikten İlyas Akbaş’ı tespit etti. Emniyete götürülen Akbaş'ın burada ihtiyaçları giderilerek ailesine bilgi verildi. Akbaş'ın kente gelen ailesi çocuklarını teslim alarak Adıyaman'a götürdü.

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