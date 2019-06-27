HABER

Adıyaman’da kaza: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2019 09:48 | Son Güncelleme

ADIYAMAN’da, otomobil, motosikletle çarpıştıktan sonra bahçe duvarına çarptı.

Adıyaman’da kaza: 3 yaralı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN’da, otomobil, motosikletle çarpıştıktan sonra bahçe duvarına çarptı. Kazada her iki araçtaki 3 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Eskisaray Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Yalçın Çankaya yönetimindeki 34 RCH 02 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Celal Kaya yönetimindeki 02 BH 068 plakalı motosikletle çarpıştıktan sonra yol kenarındaki bahçe duvarına çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Celal Kaya ile otomobil sürücüsü Yalçın Çankaya ve yanındaki Yağmur Çankaya yaralandı. Yarılılar, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Adıyaman’da kaza: 3 yaralıAdıyaman’da kaza: 3 yaralıAdıyaman’da kaza: 3 yaralıAdıyaman’da kaza: 3 yaralı

PARTNERPınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!Pınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!
(Özel) Otobüs şoförü ile yolcuların tekme tokat kavgası kamerada(Özel) Otobüs şoförü ile yolcuların tekme tokat kavgası kamerada
(Özel) 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda akılalmaz olay(Özel) 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda akılalmaz olay
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Artık adı göklerde yaşayacak!

Artık adı göklerde yaşayacak!

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Müjde! Bir banka daha başlattı

Müjde! Bir banka daha başlattı

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Erdoğan-Babacan görüşmesinin detayları ortaya çıktı!

Erdoğan-Babacan görüşmesinin detayları ortaya çıktı!

Dünyayı sarsan kare sonrası flaş tepki!

Dünyayı sarsan kare sonrası flaş tepki!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca...

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da kendisini dolandıran şahsı dedektif gibi iz sürerek yakaladı

İstanbul'da filmleri aratmayacak olay! Dedektif gibi iz sürdü

'Kedi' yüzünden arkadaşının boğazını kesmişti! "Alkollüydüm" dedi

Arkadaşının boğazını kesmişti! "Alkollüydüm" dedi

İzmir'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

İzmir'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Kuşadası’nda 37 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası’nda 37 kaçak göçmen yakalandı

Sarıyer sahilinde hareketli dakikalar! Polis denizde 3 saat arama yaptı

Sarıyer sahilinde hareketli dakikalar!

Çanakkale'de denizin ortasında bayılan adamın imdadına Sahil Güvenlik yetişti

Denizin ortasında bayılan adamın imdadına Sahil Güvenlik yetişti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.