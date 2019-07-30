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Adıyaman'da kaza: 3'ü çocuk 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 16:06 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yol kenarında minibüs bekleyen anne ve 2 çocuğuna çarptı.

Adıyaman'da kaza: 3'ü çocuk 6 yaralı

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yol kenarında minibüs bekleyen anne ve 2 çocuğuna çarptı. Kazada, anne ve çocukları ile araçtaki 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Gölbaşı-Adıyaman karayolunun 12’nci kilometresinde meydana geldi. Oğuz Tütün'ün (28) kullandığı 34 GA 0646 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak yol kenarında minibüs bekleyen anne ve 2 çocuğuna çarptı. Kazada, sürücü Oğuz Tütün, otomobilde bulunan Canan Tütün (23) ve Musab Hamza Tütün (4) ile yol kenarında minibüs bekleyen İlkay Tutuk (34) ile çocukları Ayaz Eren (2) ve Azra (6) yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI

Adıyaman'da kaza: 3'ü çocuk 6 yaralıAdıyaman'da kaza: 3'ü çocuk 6 yaralıAdıyaman'da kaza: 3'ü çocuk 6 yaralıAdıyaman'da kaza: 3'ü çocuk 6 yaralı

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Otomobil yol kenarında bekleyen anne ve çocuklarına çarptı: 6 yaralıOtomobil yol kenarında bekleyen anne ve çocuklarına çarptı: 6 yaralı
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