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Adıyaman'da kaza: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 15:29 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Adıyaman'da kaza: 6 yaralı

Selim SONKAYA/ÇELİKHAN (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Çelikhan- Malatya yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Malatya yönünde ilerleyen Bekir Bağışladı yönetimindeki 27 RC 490 plakalı hafif ticari araç ile Abdurrahman Yaman yönetimindeki 02 AY 429 otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Bekir Bağışladı, Mehmet Bağışladı, Fatma Bağışladı ve Hanife Ünlü, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Çelikhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Adıyaman'da kaza: 6 yaralı

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