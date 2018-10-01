Adıyaman'da kazada ölen anne- kız toprağa verildi

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA) - ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren Leyla Atalay (34), Adıyaman'da, üvey kızı Elif Beyza Atalay (11) ise Gaziantep'in İslahiye ilçesinde toprağa verildi.
Gölbaşı'nın Haydarlı köyü yakınlarında dün öğle saatlerinde Mustafa Atalay yönetimindeki 46 PD 027 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Leyla Atalay olay yerinde, üvey kızı Elif Beyza ise kaldırıldığı hastanede ölürken, sürücü Mustafa ile oğlu Burak Can ise tedavi altına alındı.
Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Leyla Atalay yakınları tarafından memleketi Gölbaşı'nın Haydarlı köyünde toprağa verilirken, Elif Beyza için öğle saatlerinde İslahiye'de cenaze töreni düzenlendi. Akrabalarının kıldığı cenaze namazının ardından Elif Beyza, İslahiye Asri Mezarlığı'na gözyaşları arasında defnedildi.
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