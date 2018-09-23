ADIYAMAN'DA KERBELA ŞEHİTLERİ ANILDI

Haber-Kamera Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)ADIYAMAN Alevi Kültür Dernekleri tarafından Hz. Hüseyin ve 72 arkadaşının Kerbela'da şehit edilişinin 1379'uncu yıldönümü nedeniyle cem yapılarak lokma dağıtıldı. Yeni Mahalle Cemevinde düzenlenen programa; Vali Yardımcısı Adem Kaya, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Emniyet Müdürü Metin Alper ve sivil toplum kuruluşu ile siyasi parti temsilcileri katıldı. Saygı duruşunun ardından konuşan Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şube Başkanı Rıza Tanrıverdi, Senenin 12 ayında biz Hüseyin'i kalbimizin derinliklerinde hep hatırlarız, saklarız, unutmayız. Ama bugün saki bu yas, bugün olmuş gibi onun acısını içimizde hissediyoruz. Çünkü Allah ehlibeyti severdi dedi. İmam Hüseyin'i sevmek, oruç tutmak, yas tutmak ve ibadet tutmanın onu anlamak olmadığını ifade eden Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ise, İmam Hüseyin'i içimize sindirmek onun gibi yaşamak önemlidir. Kerbela hadisesinin gerekçelerine baktığımız zaman güçlü ve zalim olan bir yöneticiye karşı haklının isyanıdır haklının boyun eğmemesidir şeklinde konuştu. Vali Yardımcısı Kaya da şöyle konuştu Kerbela şehitlerini anma aşure lokmasını birlik ve beraberliğimizin artmasına vesile olmasını temenni ediyor, bu güzel ve ulvi atmosferi oluşumuna emeği geçenleri yürekten kutluyorum. Bugün burada siz can kardeşlerimle, gönül dostlarımla bir arada olmaktan büyük mutluluk duymaktayım. Bu topraklar, bu coğrafya sevgi ve hoşgörü medeniyetinin birlikte yaşama kültürünün doğduğu, yeşerdiği ve dünyaya örnek teşkil ettiği topraklardır. Açıklamaların ardından dua edilerek cem yapıldı ve konuklara lokma dağıtıldı.

