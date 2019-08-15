HABER

Adıyaman’da ki üst geçit komedisi sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 09:53 | Son Güncelleme

Adıyaman’da yapılan ve bir merdiveni iş yeri bahçesine bir merdiveni de tarlaya çıkan üst geçit komedisi sona erdi.Adıyaman’da üniversiteli 2 kız öğrencinin hayatını kaybettiği Adıyaman-Gölbaşı Karayolunda yapılan üst geçidin merdivenlerinin tarlaya ve bir iş yerinin tel örgülü bahçesine çıkmasıyla ilgili yapılan haberlerin ardından yetkililer harekete geçti.Konunun medyaya yansımasının ardından karayolları ekipleri daha önce olmayan, “Yapım çalışması tamamlanıncaya kadar üst geçidi kullanmak yasaktır” tabelası asarak üst geçidi kullanıma kapattı.Ekipler daha sonra üst geçidin merdivenlerinin çıktığı, kamulaştırılan alanı kilitli taş döşeyerek iş yerinin tel örgüsünü kaldırdı.

Adıyaman’da ki üst geçit komedisi sona erdi

Adıyaman’da yapılan ve bir merdiveni iş yeri bahçesine bir merdiveni de tarlaya çıkan üst geçit komedisi sona erdi.
Adıyaman’da üniversiteli 2 kız öğrencinin hayatını kaybettiği Adıyaman-Gölbaşı Karayolunda yapılan üst geçidin merdivenlerinin tarlaya ve bir iş yerinin tel örgülü bahçesine çıkmasıyla ilgili yapılan haberlerin ardından yetkililer harekete geçti.
Konunun medyaya yansımasının ardından karayolları ekipleri daha önce olmayan, “Yapım çalışması tamamlanıncaya kadar üst geçidi kullanmak yasaktır” tabelası asarak üst geçidi kullanıma kapattı.
Ekipler daha sonra üst geçidin merdivenlerinin çıktığı, kamulaştırılan alanı kilitli taş döşeyerek iş yerinin tel örgüsünü kaldırdı. İş yerlerinin tel örgüleri kendi sınırlarına çekildi. Tarlaya çıkan merdivenin bittiği nokta ise yine kilitli parke taş ile döşendi.
Karayolları Elazığ 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri çevre düzenlemesinin tamamlanmasının ardından üst geçidin kullanıma açılacağını belirtti.

Adıyaman’da ki üst geçit komedisi sona erdi

Adıyaman’da ki üst geçit komedisi sona erdi

Adıyaman’da ki üst geçit komedisi sona erdi

PARTNERTakipçisini affetmedi! Dava açtıTakipçisini affetmedi! Dava açtı
Bakanlık duyurdu! Türkiye'ye kritik ziyaretBakanlık duyurdu! Türkiye'ye kritik ziyaret
Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararıFlaş 'İstanbul Havalimanı' kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigarada vergi artışı!

Sigarada vergi artışı!

Acı haber gece yarısı geldi! 1 polis şehit düştü!

Acı haber gece yarısı geldi! 1 polis şehit düştü!

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

Tarlasına giren domuzlar sonu oldu!

Tarlasına giren domuzlar sonu oldu!

Dünyanın gündemindeki kriz sonrası Trump'tan çağrı!

Dünyanın gündemindeki kriz sonrası Trump'tan çağrı!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bahçelievler'de ehliyetsiz sürücü dehşeti!

İstanbul'un göbeğinde ehliyetsiz sürücü dehşeti!

Son dakika: ABD'li komutan Türkiye'ye geliyor

Bakanlık duyurdu! Türkiye'ye kritik ziyaret

İstanbul Havalimanı daimi hava hudut kapısı olarak ilan edildi

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

TEM'de yolcu otobüsü alev alev yandı!

Büyük panik! Seyir halindeyken alev aldı

İzmir'de terör operasyonu

İzmir'de terör operasyonu

İstanbul beklenen 'büyük depreme' hazır mı?

Korkutan açıklama: İstanbul risk altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.