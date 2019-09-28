HABER

Adıyaman'da kıyıya vuran balıklara inceleme

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2019 13:26 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, Atatürk Barajı Gölü'nde kıyıya vuran binlerce ölü balık korkuya neden oldu. Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, balık ölümlerinin sebebini öğrenmek için sudan ve balıklardan örnek alarak çalışma başlattı.

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, Atatürk Barajı Gölü'nde kıyıya vuran binlerce ölü balık korkuya neden oldu. Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, balık ölümlerinin sebebini öğrenmek için sudan ve balıklardan örnek alarak çalışma başlattı.

Atatürk Barajı Gölü'ne kıyısı olan Kızılcapınar Köyü'ne önceki gün balık tutmak için gelen amatör balıkçılar, binlerce ölü balığın kıyıya vurduğunu gördü. Balıkçıların ihbarı ile olay yerine gelen jandarma ekipleri inceleme yaparak durumu Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdi. Baraj kıyısına gelen Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri ölümlerin sebebini belirlemek için sudan ve balıklardan numune alarak laboratuvara gönderdi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan ise ölümlerin, baraj çevresindeki fabrikalarının arıtma tesisinin kapalı olması ile alakalı olabileceğini söyledi. Alan, "Göle yakın fabrikalarda arıtma tesisinin birkaç gün çalışmadığı gibi bir duyum aldık ve kimyasal atıklardan ötürü ölmüş olabileceklerini düşündük. Ama kesin sonuç olarak yapılan incelemenin ardından balıkların ölüm nedeni ortaya çıkacaktır. Sonuçların ardından kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

PARTNER18 yaşında Instagram'dan servet kazandı18 yaşında Instagram'dan servet kazandı
Melike, katilinden 15 metre kaçabilmişMelike, katilinden 15 metre kaçabilmiş
Kayıp kız jandarmanın yoğun çalışması sonucu bulunduKayıp kız jandarmanın yoğun çalışması sonucu bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kredi kartı faizleri düştü!

Kredi kartı faizleri düştü!

Avcılar’da şüpheli araç alarmı! Polis ateş ederek durdurdu

Avcılar’da şüpheli araç alarmı! Polis ateş ederek durdurdu

Rusya'dan 'güvenli bölge' açıklaması! 'Ankara bu isteğinde...'

Rusya'dan 'güvenli bölge' açıklaması! 'Ankara bu isteğinde...'

İşte dev derbinin kadroları

İşte dev derbinin kadroları

Bağcılar'da tedirgin eden görüntü

Bağcılar'da tedirgin eden görüntü

Bursa'da baltalı dehşet! 'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

Bursa'da baltalı dehşet! 'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Annesini dövdüğünü iddia ettiği babasını öldürdü

19 yaşındaki genç, annesini döven babasını öldürdü!

Kartal'da öğretmenlerin istifa ettiğini duyan veliler, okul önüne koştu

Haberi duyan veliler okula koştu

Yolcu treninin yaşlı kadına çarpma anının görüntüleri ortaya çıktı

Yolcu treni yaşlı kadına böyle çarptı

Apollon Smintheus Tapınağı'nda Bizans hazinesi bulundu

Çanakkale'de bulundu! Şimdiye kadarki en önemli hazine

Sinop’ta şüpheli ölüm

Sinop’ta şüpheli ölüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.