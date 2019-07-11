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Adıyaman'da komşu kavgası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 14:26 | Son Güncelleme

Taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya ilişkin iki kişi gözaltına alındı

Adıyaman'da komşular arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Malazgirt Mahallesi'nde komşular arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nefise, Ali ve Kadir Şimşek ile Emine Üzümcü taş ve sopayla yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan polis ekipleri, olayla ilgili Osman ve Mustafa Karadağ'ı gözaltına aldı.

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