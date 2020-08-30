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Adıyaman’da korkutan orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2020 16:26 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, yaklaşık 70 hektarlık alanın küle döndüğü orman yangınında söndürme çalışmaları devam ediyor.Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Dağkuyucak, Agikan, Çamlıca ve Taşgedik köylerinin üst kısmında bilinmeyen nedenden dolayı ormanlık alanda yangın çıktı.

Adıyaman’da, yaklaşık 70 hektarlık alanın küle döndüğü orman yangınında söndürme çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Dağkuyucak, Agikan, Çamlıca ve Taşgedik köylerinin üst kısmında bilinmeyen nedenden dolayı ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını fark eden köylüler alevlere müdahale etmeye başlayarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Orman İl Müdürlüğü itfaiye ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken jandarma ekipleri ise güvenlik önlemi aldı. Köylülerin de destek verdiği söndürme çalışmalarında yaklaşık 70 alanlık ormanlık alan küle döndü. Meşe ağaçlarının yoğun bulunduğu ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına alabilmek için ekipler ve köylüler yoğun bir çaba sarf ediyor. Ormanlık alanda söndürme çalışmaları devam ediyor.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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