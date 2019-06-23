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Adıyaman’da korkutan yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2019 13:37 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, bir ikamette çıkan yangın korku ve paniğe neden olurken yangını görerek bayılanlara sağlık ekipleri müdahale etti.Edinilen bilgilere göre, Varlık Mahallesi 1516 Sokak içerisinde ikamet eden Hakan K.’ya ait evde bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı.

Adıyaman’da, bir ikamette çıkan yangın korku ve paniğe neden olurken yangını görerek bayılanlara sağlık ekipleri müdahale etti.
Edinilen bilgilere göre, Varlık Mahallesi 1516 Sokak içerisinde ikamet eden Hakan K.’ya ait evde bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek bütün evi saran alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Evde kimsenin olmadığı esnada çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucunda söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı evde maddi hasar meydana gelirken yangını gören birkaç kadın, fenalık geçirerek bayıldı. Bayılan kadınlara olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekipleri müdahale etti.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman’da korkutan yangın

Adıyaman’da korkutan yangın

Adıyaman’da korkutan yangın

Adıyaman’da korkutan yangın

Adıyaman’da korkutan yangın

Adıyaman’da korkutan yangın

Adıyaman’da korkutan yangın

Adıyaman’da korkutan yangın

Adıyaman’da korkutan yangın

Adıyaman’da korkutan yangın

Adıyaman’da korkutan yangın

Adıyaman’da korkutan yangın

Adıyaman’da korkutan yangın

Adıyaman’da korkutan yangın

Adıyaman’da korkutan yangın
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