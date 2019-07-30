Adıyaman'da köylülerin bulduğu mağarada 3 katlı kaya yerleşimi

Mahir ALAN- Sercan SAKAR/ KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde 100 metre yükseklikte Kommagene Krallığı'na ait olduğu düşünülen 1800 yıllık 3 katlı mağara bulundu. Mağaranın 3 katlı kaya yerleşim alanı olduğu belirlendi.

Kahta- Diyarabakır karayolunun 20'nci kilometresinde Teğmenli köyü yakınlarında dağlık alanda köylüler, 100 metre yükseklikte 3 katlı iç içe geçişleri olan Kommagene Krallığı'na ait olduğu değerlendirilen bir mağara buldu. Zemin katı tek parça olan mağaranın ikinci ve üçüncü katının ise oyma merdiven yapılarak birbirine bağlandığı belirlendi. Sarp kayalıklarda bulunan ve içinde Kommaegene Krallığı'an ait 2 yazıt bulunduğu belirlenen mağarayı incelemek isteyen müze müdürlüğü ekipleri, AFAD'dan lojistik destek alıp, dağcılık yöntemlerini kullanarak mağaraya girebildi.

Mağaranın kraliyet mensuplarına ait olduğunu değerlendirdiklerini ifade eden Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, "İlimiz Kahta sınırları içerisinde yaklaşık 100 metre yüksekliğinde bir kaya yerleşimi tespit edildi. Bu kaya yerleşiminde iki farklı yerde iki yazı tespit edildi. Bu yazıtlar da Bakhios mağaraları şeklinde tercüme edilmekte. Bakhios burada Tanrı Dionysos olabileceği, Bakhios adında bir kişinin de adının olabilme ihtimali var. İkinci yazıda ise Mithradest’in oğlu ve torunu şeklinde geçmektedir. Bu da Kommagene krallarından Mithradest’in kraliyet kült alanı olarak düşünülmektedir. Yaklaşık 100 metre yüksekliğinde mağaralar burada 3 katlı şeklinde yapılmış ve iç içe merdivenler ile geçilmektedir" dedi.

3 katlı tripleks şeklinde kaya yerleşim alanı olan ve milattan sonra ikinci yüzyıla ait alan olduğunu belirten Müze Müdürlüğü Uzmanı Arkeolog Mustafa Çelik ise "100 metre yükseklikte 90 derece eğime sahip biz burada AFAD’dan gerekli, lojistik eğitim desteği alarak yukarı çıkabildik, dağcılık tekniklerini kullandık. Yukarıya çıktığımızda ilk katta bağımsız bir kaya yerleşim alanı gördük. Ancak ikinci kata çıktığımızda birbirine merdivenler ile bağlantılı yukarıya doğru tırmanan bir nevi tripleks diyebileceğimiz bir kaya yerleşim alanı gördük. İçerisinde yer yer gözetleme alanları mevcut, burada var olan yazıtlarda buranın bir kült alanı olabileceğini düşünmekteyiz. İçerde suni çukur alanlar mevcut harici su depolayabilecekleri alanlar var. Tarih olarak yazıtlardan milattan sonra ikinci yüzyıla ait Kommagene krallarından Mithradest’in kraliyet kült alanıdır" diye konuştu.