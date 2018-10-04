HABER

Adıyaman'da küçük çocuk 6'ncı kattan düşerek öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2018 20:41 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, 6'ıncı kattan düşen Alkame Göksu (2), yaşamını yitirdi.

Adıyaman'da küçük çocuk 6'ncı kattan düşerek öldü

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, 6'ıncı kattan düşen Alkame Göksu (2), yaşamını yitirdi.
Olay, akşam saatlerinde Sümerevler Mahallesi'nde meydana geldi. 6 katlı apartmanın en üst katında annesi temizlik yaptığı sırada Alkame Göksu, balkonda oynamaya başladı. Küçük Alkame oynarken tırmandığı balkon demirlerinden dengesini kaybederek düştü. Gürültüyü duyan ailesi çocuklarını yerde yatarken görünce hemen aşağıya inerek otomobille özel hastaneye götürdü. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen Alkame, kurtarılamadı. Ölümlüyle yakınlarını yasa boğan Alkame’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Adıyaman'da küçük çocuk 6'ncı kattan düşerek öldüAdıyaman'da küçük çocuk 6'ncı kattan düşerek öldü

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
İnşaattan düşen 2 işçiden biri öldü, diğeri ağır yaralıİnşaattan düşen 2 işçiden biri öldü, diğeri ağır yaralı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde vahşet!Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde vahşet!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı kinimizi daha da artırdı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı kinimizi daha da artırdı!

Yerleşiklerin altın talebi banka hesaplarına yaradı

Yerleşiklerin altın talebi banka hesaplarına yaradı

Zahide Yetiş'teki sakallı kadının hikayesi gözyaşlarına boğdu!

Zahide Yetiş'teki sakallı kadının hikayesi gözyaşlarına boğdu!

ABD'den Türkiye'yi yasa boğan saldırı için açıklama

ABD'den Türkiye'yi yasa boğan saldırı için açıklama

Erzurumlu bankacı herkesi şaşkına çevirdi! Gizlemek için 2 yıldır izin yapmamış

Erzurumlu bankacı herkesi şaşkına çevirdi! Gizlemek için 2 yıldır izin yapmamış

Diyanet'ten 'faiz' açıklaması

Diyanet'ten 'faiz' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde vahşet!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde vahşet!

Yasak aşk vahşeti 6 yıl sonra çözüldü!

Yasak aşk vahşeti 6 yıl sonra çözüldü!

Bir aile yok oldu!

Bir aile yok oldu!

Erzurumlu bankacı herkesi şaşkına çevirdi! Gizlemek için 2 yıldır izin yapmamış

Erzurumlu bankacı herkesi şaşkına çevirdi! Gizlemek için 2 yıldır izin yapmamış

Gaziantep'te akılalmaz olay... Kanalizasyonda el bombası bulundu!

Gaziantep'te akılalmaz olay... Kanalizasyonda el bombası bulundu!

Telefon sapığı yakalandı! Çıplak fotoğraf gönderip...

Telefon sapığı yakalandı! Çıplak fotoğraf gönderip...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.