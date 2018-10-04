HABER

Adıyaman'da küçük çocuk 6'ncı kattan düşerek öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2018 22:09 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, 6'ıncı kattan düşen Alkame Göksu (2), yaşamını yitirdi.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, 6'ıncı kattan düşen Alkame Göksu (2), yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Sümerevler Mahallesi'nde meydana geldi. 6 katlı apartmanın en üst katında annesi temizlik yaptığı sırada Alkame Göksu, balkonda oynamaya başladı. Küçük Alkame oynarken tırmandığı balkon demirlerinden dengesini kaybederek düştü. Gürültüyü duyan ailesi çocuklarını yerde yatarken görünce hemen aşağıya inerek otomobille özel hastaneye götürdü. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen Alkame, kurtarılamadı. Ölümlüyle yakınlarını yasa boğan Alkame’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

PARTNERPanseksüellik nedir? Panseksüellik hakkında bilmeniz gereken 10 şeyPanseksüellik nedir? Panseksüellik hakkında bilmeniz gereken 10 şey
Samsun'da kaza: 1 ölü, 1 yaralıSamsun'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Tekirdağ'da tabanca ile başından vurulup öldürüldü, cesedi yakılıp gömüldüTekirdağ'da tabanca ile başından vurulup öldürüldü, cesedi yakılıp gömüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tuvana Türkay, Alper Potuk ile barıştı!

Tuvana Türkay, Alper Potuk ile barıştı!

Diyanet'ten 'faiz' açıklaması

Diyanet'ten 'faiz' açıklaması

ABD'den Türkiye'yi yasa boğan saldırı için açıklama

ABD'den Türkiye'yi yasa boğan saldırı için açıklama

50 ilin kaderini değiştirecek Karadeniz-Akdeniz Otoyol Projesi’nde sona yaklaşıldı

50 ilin kaderini değiştirecek Karadeniz-Akdeniz Otoyol Projesi’nde sona yaklaşıldı

Erzurumlu bankacı herkesi şaşkına çevirdi! Gizlemek için 2 yıldır izin yapmamış

Erzurumlu bankacı herkesi şaşkına çevirdi! Gizlemek için 2 yıldır izin yapmamış

ABD'den Türkiye'de 2 şahıs ve 1 şirkete Kuzey Kore yaptırımı

ABD'den Türkiye'de 2 şahıs ve 1 şirkete Kuzey Kore yaptırımı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde vahşet!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde vahşet!

Yasak aşk vahşeti 6 yıl sonra çözüldü!

Yasak aşk vahşeti 6 yıl sonra çözüldü!

Bir aile yok oldu!

Bir aile yok oldu!

Erzurumlu bankacı herkesi şaşkına çevirdi! Gizlemek için 2 yıldır izin yapmamış

Erzurumlu bankacı herkesi şaşkına çevirdi! Gizlemek için 2 yıldır izin yapmamış

Gaziantep'te akılalmaz olay... Kanalizasyonda el bombası bulundu!

Gaziantep'te akılalmaz olay... Kanalizasyonda el bombası bulundu!

Telefon sapığı yakalandı! Çıplak fotoğraf gönderip...

Telefon sapığı yakalandı! Çıplak fotoğraf gönderip...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.