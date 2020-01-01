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  4. Adıyaman'da kumar operasyonu

Adıyaman'da kumar operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 03:07 | Son Güncelleme

Adıyaman'da kumar operasyonu

Adıyaman'da düzenlenen kumar operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yasa dışı kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Yenipınar Mahallesinde bir iş yerine yapılan operasyonda, İ.H.K. kumar oynatmaya yer ve imkan sağlamaktan gözaltına alındı.

Kumar oynayan 3 kişiye ise 3 bin lira idari para cezası uygulandı.

Şüphelilere ait adreste yapılan aramada, kumar oynamakta kullanılan malzemeler ve 610 lira ele geçirildi.

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Adıyaman kumar operasyon polis ekipleri

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