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Adıyaman’da kuş figürlü mozaik bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 17:24 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Besni ilçesi Güneykaş köyü kırsalında üzerinde kuş figürü bulunan mozaik bulundu.Adıyaman’da bir çiftçi tarlada çalışırken mozaik fark etti.

Adıyaman’da kuş figürlü mozaik bulundu

Adıyaman’ın Besni ilçesi Güneykaş köyü kırsalında üzerinde kuş figürü bulunan mozaik bulundu.
Adıyaman’da bir çiftçi tarlada çalışırken mozaik fark etti. Toprak yığını temizlendikçe mozaiğin bir kısmı ortaya çıkınca vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri Müze Müdürlüğü görevlileriyle birlikte belirtilen bölgede incelemede bulundu. Kazı yapılan yaklaşık 1 metrekarelik alanda renkli taşlar ile yapılmış kuş figürü bulundu. Figürün, M.S., 5. yüzyıla ait olduğu sanılıyor.
Geniş bir alanı kapladığı tahmin edilen mozaiğin tescillenmesi ve korunmasıyla ilgili Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ile yazışmaların yapılacağı öğrenildi.

Adıyaman’da kuş figürlü mozaik bulundu

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