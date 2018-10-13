HABER

Adıyaman'da maç sonrası sonrası arbede

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2018 18:17 | Son Güncelleme

TFF 3'üncü Lig'de Pazarspor ile evinde golsüz berabere kalan Adıyaman 1954 Spor futbolcularıyla taraftar arasında arbede yaşandı.

Adıyaman'da maç sonrası sonrası arbede

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- TFF 3'üncü Lig'de Pazarspor ile evinde golsüz berabere kalan Adıyaman 1954 Spor futbolcularıyla taraftar arasında arbede yaşandı. Polisin biber gazlı müdahalesiyle kavga sona erdi.
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'un 7'nci haftasında, Adıyaman 1954 Spor, Adıyaman Atatürk Stadı'nda Pazarspor karşılaştı. Golsüz biten maç sonrası Adıyaman 1954 kafilesi Kapcami Mahallesi'ndeki kulüp binasına geldi. Burada bekleyen taraftar ile oyuncular arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma, büyüyerek arbedeye dönüştü. İhbarla olay yerine gelen polis, kavgaya biber gazı sıkarak müdahale etti. Müdahalenin ardından kavga sona erdi. Futbolcular ve yönetim, otobüsle polis eskortu eşliğinde Adıyaman 1954 Spor Tesisleri'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Adıyaman'da maç sonrası sonrası arbedeAdıyaman'da maç sonrası sonrası arbedeAdıyaman'da maç sonrası sonrası arbedeAdıyaman'da maç sonrası sonrası arbede

PARTNERFacebook hesabınız saldırıya uğradı mı? Tıklayın, kontrol edin...Facebook hesabınız saldırıya uğradı mı? Tıklayın, kontrol edin...
Emin, su pompasını tamir ederken elektrik akımına kapılıp öldüEmin, su pompasını tamir ederken elektrik akımına kapılıp öldü
Motosiklet tamircisi ile müşteri arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralıMotosiklet tamircisi ile müşteri arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nevşin Mengü'den sosyal medyayı sallayan 'Rahip Brunson' yorumu

Nevşin Mengü'den sosyal medyayı sallayan 'Rahip Brunson' yorumu

Fatih Portakal'dan peş peşe 'Rahip Brunson' tweetleri!

Fatih Portakal'dan peş peşe 'Rahip Brunson' tweetleri!

Sıla ile Ahmet Kural barıştı mı? Ahmet Kural ve Sıla'dan heyecanlandıran fotoğraf

Sıla ile Ahmet Kural barıştı mı? Ahmet Kural ve Sıla'dan heyecanlandıran fotoğraf

Hakan Peker kanal mı bastı? Hakan Peker'den açıklama

Hakan Peker kanal mı bastı? Hakan Peker'den açıklama

Süleyman Soylu'dan talimat: İntikamını çok acı alın!

Süleyman Soylu'dan talimat: İntikamını çok acı alın!

Trump'tan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması: Ağır cezalar uygularız!

Trump'tan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması: Ağır cezalar uygularız!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hatay'ın İskenderun ilçesini karıştıran olay! Sokağa çırılçıplak çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesini karıştıran olay! Sokağa çırılçıplak çıktı

Karakolda korkunç anlar! Polisin arkasından gizlice geldi sonrası akılalmaz

Karakolda korkunç anlar! Polisin arkasından gizlice geldi sonrası akılalmaz

Almanya'dan Türkiye'ye tatile geldi! Parası bitince öyle bir şey yaptı ki!

Almanya'dan Türkiye'ye tatile geldi! Parası bitince öyle bir şey yaptı ki!

Engelli kıza kabusu yaşatmıştı! O sapık yakalandı

Engelli kıza kabusu yaşatmıştı! O sapık yakalandı

Bir babanın en acı günü! Tabuta yastık yorgan koydu

Bir babanın en acı günü! Tabuta yastık yorgan koydu

Hırsızlık için girdiği evdeki kadına dehşeti yaşattı!

Hırsızlık için girdiği evdeki kadına dehşeti yaşattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.