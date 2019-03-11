HABER

Adıyaman'da mahallede trafo yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2019 11:14 | Son Güncelleme

Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) Adıyaman'da patlayan trafoda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) Adıyaman'da patlayan trafoda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Aşırı yüklenme sonucu patladığı belirlenen trafo 3 saatlik çalışmayla onarılarak mahalleye elektrik verildi. Olay, geç saatlerde İmamağa Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleye elektrik veren trafoda patlama meydana gelerek yanmaya başladı. Aşırı yüklenmeden dolayı patladığı belirlenen trafoyu yangını görenlerin haber verdiği itfaiye ekipleri söndürdü. Alevlerin söndürülmesinin ardından elektrik dağıtım şirketi çalışanları yaklaşık 3 saat süren çalışma ile mahalleye yeniden elektrik verdi.

PARTNEREn kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!En kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!
Otomobilin çarptığı kadın, kucağındaki çocukla metrelerce yükseğe fırladıOtomobilin çarptığı kadın, kucağındaki çocukla metrelerce yükseğe fırladı
Karadeniz’de, 5 bin 697 taşınmaz kültür varlığı kayıt altına alındıKaradeniz’de, 5 bin 697 taşınmaz kültür varlığı kayıt altına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

Ülkede hayat durdu! Okullar tatil, iş yerleri kapalı

Ülkede hayat durdu! Okullar tatil, iş yerleri kapalı

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

Dünya şokta! 'Tüm uçuşları durdurun' talimatı verildi

Dünya şokta! 'Tüm uçuşları durdurun' talimatı verildi

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da dev köpek balığı yakalandı! Şaşkına döndüler: Bu tür çok nadir

Antalya'da yakalandı! Şaşkına döndüler: Bu tür çok nadir

Bursa'da eş zamanlı operasyon! Polis müşteri gibi girdi, tek tek tespit etti!

Polis müşteri gibi girdi, tek tek tespit edildiler

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Ders bahanesiyle kandırdılar! Cinsel istismar şüphelisi çift tutuklandı

Ankara'da iğrenç olay! Ders bahanesiyle kandırdılar

Sınıfta şakalaştığı arkadaşını kalemtıraş bıçağı ile yaraladı

Sınıfta korkunç olay! Flaş 'Momo' detayı

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.