HABER

Adıyaman'da mazot dökülen soba parladı: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 23:27 | Son Güncelleme

Vücutlarında yanıklar oluşan Suriyeli ailenin fertleri tedavi altına alındı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, mazot dökülen sobanın parlaması sonucu 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Mahallesi Yakup Canpolat Caddesi'ndeki bir evde yaşayan Suriyeli İsa ailesinin ısınmak için kullandığı sobaya mazot dökülmesi nedeniyle sobada aniden parlama oldu.

Alevlerin arasında kalan Ğessen, eşi Secde ve çocukları Semanur, Leyla, Mahmud, Melek ve Abdullah İsa, yaralandı.

Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Semanur İsa Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Sobanın bulunduğu odada küçük çaplı yangın meydana geldiği öğrenildi.

Alkollü sürücünün şubeye gelen arkadaşı da alkollü çıktıAlkollü sürücünün şubeye gelen arkadaşı da alkollü çıktı
Ünlü iş kadını hayatını kaybetti!Ünlü iş kadını hayatını kaybetti!
Tank Palet işçilerinden özelleştirme tepkisiTank Palet işçilerinden özelleştirme tepkisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
soba soba parlaması Yanık yaralı

En Çok Okunan Haberler

Murat Yıldırım fark edince yarışmacı ne diyeceğini bilemedi!

Murat Yıldırım fark edince yarışmacı ne diyeceğini bilemedi!

İstanbul'da kar alarmı! AKOM saat vererek uyardı

İstanbul'da kar alarmı! AKOM saat vererek uyardı

Erdoğan duyurdu! Atamalarda bu yıl ilk olacak

Erdoğan duyurdu! Atamalarda bu yıl ilk olacak

Karar açıklandı! Hükümeti ortaya kaldırmaya teşebbüs suçundan müebbet!

Karar açıklandı! Hükümeti ortaya kaldırmaya teşebbüs suçundan müebbet!

Ahmet Kural Sıla davasında flaş gelişme! Kabul edildi

Ahmet Kural Sıla davasında flaş gelişme! Kabul edildi

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! Metin Akpınar kendini böyle savundu!

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! Metin Akpınar kendini böyle savundu!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünlü iş kadını hayatını kaybetti!

Ünlü iş kadını hayatını kaybetti!

TBMM'de Akpınar ve Gezen'e soruşturma gerginliği

TBMM'de Akpınar ve Gezen'e soruşturma gerginliği

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen...

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen...

Valilik açıkladı! Van'da okullar yarın tatil edildi!

Eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi

İstanbul'da kar alarmı! AKOM saat vererek uyardı

İstanbul'da kar alarmı! AKOM saat vererek uyardı

Çok önemli açıklama: Erdoğan-Trump görüşmesi seyri değiştirdi

Çok önemli açıklama: Erdoğan-Trump görüşmesi seyri değiştirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.