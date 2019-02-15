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Adıyaman'da 'Merak Edersem Öğrenirim' konulu seminer düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 11:03 | Son Güncelleme

Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) Adıyaman Sevgi Anaokulunda 'Merak Edersem Öğrenirim' konulu seminer düzenlendi.

Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) Adıyaman Sevgi Anaokulunda 'Merak Edersem Öğrenirim' konulu seminer düzenlendi. Adıyaman Sevgi Anaokulu Müdürü Cemal Önder, tarafından düzenlenen programda Erzurum Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesinde Görevli Profesör Doktor Abdülhak Halim Ulaş tarafından 'Merak Edersem Öğrenirim' konulu seminer düzenlendi. Konferans salonunda düzenlenen seminere İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kazım Çoban, Anaokulu müdürleri ile çok sayıda okulöncesi öğretmeni katıldı. Prof. Dr. Ulaş, Merakı olmayan hiçbir şey öğrenemez. Bütün keşifler meraktan doğar. Bilinçli ebeveyn, öğretmen çocukların sorularını ciddiye alır. Hayatta bir öğrenme makinesi olarak gelen çocuklar eğer sorulara doğru cevap bulursa öğrenme aşkı zevki heyecanı sürekli artar. Merak aynı zamanda Kendine güvenin de bir göstergesidir Kendine güveni olmayan kişilerde merak duygusu da olmaz O halde öğrencinin konuya ilgisinin çekilmediği merakın heyecanın uyandırılmadığı ve konunun zevkli ve eğlenceli biçimde işlenmediği öğretme süreçlerinizde başarısız kalması kaçınılmazdır. Öğretmen merak duygusu uyandırabilir ve çocuğu keşfetme sürecine sokabilirse çocuğu her şeye ilgi duyar hale getirebilir. Çocuk Merak ettiği şeyleri öğrendikçe gelişir geliştikçe ilgisi daha da artar. Bu döngü ömür boyu devam eder bu şekilde yaşam boyu öğrenen insanlar yetiştirmiş oluruz dedi. Seminerin ardından İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Algöz, katılımcılara teşekkür ederek Profesör Doktor Ulaş'a plaket verirken seminere katılanlara ise seminer belgesi verildi.

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