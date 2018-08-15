Adıyaman'da mermer ocağını basan teröristlerle çatışma: 1 asker yaralı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN kırsalında bir grup PKK'lı terörist, mermer ocağı şantiyesini basıp ateşe verdi. Bölgeye sevk edilen askerleri taşıyan aracın, teröristlerin önceden döşediği el yapımı patlayıcının üzerinden geçmesiyle meydana gelen patlamada 1 asker yaralandı. Operasyon başlatılan bölgede çatışmaların devam ettiği öğrenildi. Merkeze bağlı Kömür Beldesi'nde gece geç saatlerde bir grup PKK'lı terörist, kırsalda bulunan mermer ocağı şantiyesini bastı. İşçileri bir arata toplayıp örgüt propogandası yapan teröristler daha sonra şantiyedeki iş makinelerini ateşe verip, kaçtı. İhbarla bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi. Güvenlik görevlilerini taşıyan bir askeri araç, teröristlerin önceden döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu kontrolden çıktı. İlk belirlemelere göre hasar gören araçtaki 1 asker yaralandı. Yaralı asker, bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerince ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlandı. Zaman zaman çatışmaların yaşandığı bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyon sürdürüyor.
KPSS puanları kaç yıl geçerli? Öğretmen adaylarına müjde
Fatih Portakal'dan Erdoğan'a destek
Gazeteci Mehmet Barlas: Bu iş böyle giderse iPhone'u sadece FETÖ'cüler kullanacak
Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...
Yerel seçimler ne zaman olacak? Yerel seçim tarihi erkene alınıp 4 Kasım'da mı yapılacak?
Türkiye iPhone için ne kadar para harcadı? İşte cevabı...
Ve harekete geçildi! Türkiye'den dijital reklama dev boykot!
Şanlıurfa'da iğrenç olay! Kendisini doktor olarak tanıtıp küçük kız çocukları taciz etti
ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Brilliant: Türkiye'ye gümrük tarifeleri ABD için ciddi riskler yaratıyor
Bursa'da otobüs devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var
İYİ Parti Kırıkkale kurucu İl Başkanı Mustafa Akyürek istifa etti
300'den fazla insanı katletti! O yaşayan bir ölüm meleği
Öyle bir hastalığı var ki! Görenler 12 yaşında sanıyor ama...
Okuyucu Yorumları 0 yorum