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Adıyaman'da mermer ocağını basan teröristlerle çatışma: 2 asker yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2018 07:52 | Son Güncelleme

YARALI ASKER SAYISI 2 Adıyaman merkeze bağlı Kömür beldesi Kaşköy kırsalında mermer ocağını basan PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının, askeri aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu yaralanan asker sayısının 2 olduğu belirtildi.

Adıyaman'da mermer ocağını basan teröristlerle çatışma: 2 asker yaralı (2)

YARALI ASKER SAYISI 2
Adıyaman merkeze bağlı Kömür beldesi Kaşköy kırsalında mermer ocağını basan PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının, askeri aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu yaralanan asker sayısının 2 olduğu belirtildi. Askerlerden biri Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer askere ise ayakta müdahale edildiği belirtildi.
Bu arada, 7 kişi oldukları belirlenen teröristlerin mermer ocağındaki 9 araç, 3 iş makinesi ve 1 kırma makinesine zarar verdiği belirtildi.
Bölgeye giriş çıkışlara izin verilmezken, PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan geniş çaplı operasyonların sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Adıyaman'da mermer ocağını basan teröristlerle çatışma: 2 asker yaralı (2)Adıyaman'da mermer ocağını basan teröristlerle çatışma: 2 asker yaralı (2)Adıyaman'da mermer ocağını basan teröristlerle çatışma: 2 asker yaralı (2)Adıyaman'da mermer ocağını basan teröristlerle çatışma: 2 asker yaralı (2)

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