Adıyaman'da patlayıcı yapımında kullanılan 15 ton sodyum klorat ve 3 ton toz şeker ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kömür beldesindeki 8 mermer ocağına operasyon düzenledi.
Operasyonda, yasa dışı patlayıcı yapımında kullanılan 15 ton sodyum klorat ve 3 ton toz şeker ile 10 bin metre elektrik kablosu, 200 metre plastik boru, çok sayıda el telsizi ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi.
Ele geçirilen kimyasal maddeler, uzman polis ve jandarma ekiplerince imha edildi. Kimyasal maddelerin patlatılması kent merkezinden de duyuldu.
Olayla ilgili 40 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
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