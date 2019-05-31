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Adıyaman’da mezarlıkta çatı uçtu: 4 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 18:58 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, mezarlık içindeki ziyaretçiler için yapılan bekleme yerinin çatısının uçması sonucunda 4 kişi yaralandı.

Adıyaman’da mezarlıkta çatı uçtu: 4 kişi yaralandı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, mezarlık içindeki ziyaretçiler için yapılan bekleme yerinin çatısının uçması sonucunda 4 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Yeni Sanayi Mahallesi’nde bulunan Yeni Mezarlık'ta meydana geldi. Mezarlık içindeki ziyaretçilerin güneşten ve yağışlardan korunması için yapılan bekleme alanının çatısı aşırı rüzgardan dolayı yerinden söküldü. Rüzgarın etkisiyle uçan sac çatı, bu sırada mezarlık ziyaretine gelenlerin üzerine devrildi. Çatının altında kalarak yaralanan 4 kişiyi görenler durumu telefonla polis ve itfaiyeye bildirdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri çatı altından çıkardığı; Mustafa Taştan, Esra Bilgiç, Remziye Bilgiç ve Sena Karadoğan'ı ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderdi. Hastanede tedavisine başlanan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Adıyaman’da mezarlıkta çatı uçtu: 4 kişi yaralandıAdıyaman’da mezarlıkta çatı uçtu: 4 kişi yaralandıAdıyaman’da mezarlıkta çatı uçtu: 4 kişi yaralandı

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