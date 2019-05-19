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Adıyaman'da minibüs devrildi: 10 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2019 12:33 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, devrildi.

Adıyaman'da minibüs devrildi: 10 yaralı

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, devrildi. Kazada, aralarında Suriyelilerin de olduğu 10 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Gölbaşı- Adıyaman yolu üzerindeki Güneykaş köyü yakınlarında meydana geldi. Ömer Sonsayar yönetimindeki 27 S 0607 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak, devrildi. Kazada sürücü Sonsayar ile araçtaki aralarında Suriyelilerin de bulunduğu Ali Alan, Muhammed Al Hasan, Anas Alyan, Zeynep Karaca, Aya Jaradeh, Nezir Tahan, Fatemtulzahra Albakar, İman Ayad Kamal ve Abdul Elhanan yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Gölbaşı ve Adıyaman'daki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Adıyaman'da minibüs devrildi: 10 yaralıAdıyaman'da minibüs devrildi: 10 yaralıAdıyaman'da minibüs devrildi: 10 yaralıAdıyaman'da minibüs devrildi: 10 yaralı

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