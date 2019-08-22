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Adıyaman'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 12:58 | Son Güncelleme

Adıyaman'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Çevik (41) yönetimindeki 44 EZ 350 plakalı otomobil, Kahta-Siverek kara yolunun 8'inci kilometresinde, Süleyman Ağırkaya'nın (44) kullandığı 02 KN 325 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Abuzer Saydam (43), Remziye Ağırkaya (28), Miyase Altaş (30), Güneş Peker (17), Hüseyin Zencirkıran (31), Elif Ağırkaya (4), Fikriye Uçar (74), Ferit Çiftci (75), Ayşegül Ağırkaya (18) ve Emine Özaltar (34) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Adıyaman Kahta trafik kazası yaralı

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