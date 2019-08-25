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Adıyaman'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2019 20:55 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı'nda Halil Kermeli yönetimindeki 63 AAR 312 plakalı minibüs ile Cuma Kundalı'nın kullandığı 06 FE 5514 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, minibüsteki Baran Karadağ, Celal Can, Merve Kermeli, İhsa Öğüç, Hazal Kermeli, Müslüm Kermeli, Mehmet Karadağ, Şadiye Karadağ ve Ümmü Gülsüm Karadağ yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu bildirildi. Kaza sonrası trafiğe kapanan yol araçların çekilmesiyle normale döndü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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