HABER

Adıyaman'da minibüs şarampole devrildi: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2019 23:40 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs şarampole devrildi, 6 kişi yaralandı.

Haci BOZKURT-Murat KURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs şarampole devrildi, 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kahta-Siverek karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi.

Ali Ardıç yönetimindeki 68 EL408 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile minibüste bulunan akrabaları Ramazan Ardıç, Gülsün Ardıç, Mehmet Fatih Ardıç, Saadet Ardıç ve Eyyüp Ardıç yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sahiller doldu taştı!Sahiller doldu taştı!
18 yaşındaki Behiye'nin öldüğü kazanın neden; 'Işık' ihlali18 yaşındaki Behiye'nin öldüğü kazanın neden; 'Işık' ihlali
Ankara'da sağanak sele neden oldu (6)Ankara'da sağanak sele neden oldu (6)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
“Evim olmayan dünyada retina onarımı: Op ruhsoyu” e-kitap olarak yayınlandı

“Evim olmayan dünyada retina onarımı: Op ruhsoyu” e-kitap olarak yayınlandı

Tuz Gölü’nde çıplak ayakla yürüme turizmi sahilleri aratmıyor

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Kırklareli'nde hurdalıktan sızan gaz 2 kişiyi zehirledi

İstanbul'a böyle getirildiler! Karantinadalar

Sivas'ta korkunç ölüm! Dokuzuncu kattan düştü

Sivas'ta korkunç ölüm! Dokuzuncu kattan düştü

Kahramanmaraş'ta bayram tatili dönüşü kaza! 3 ölü, 4 yaralı

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.