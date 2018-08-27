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Adıyaman'da minibüsün çarptığı çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 13:35 | Son Güncelleme

Adıyaman'da minibüsün çarptığı çocuk öldü

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde minibüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Ali P. idaresindeki plakası öğrenilemeyen minibüs, Taşlıca köyünde yolun karşısına geçmek isteyen Hasan Yıldırım'a (9) çarptı.

Kazada ağır yaralanan Yıldırım, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kahta Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.

Minibüs sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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