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Adıyaman'da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 21:29 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Ebru Saya'ya motosiklet çarptı.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Ebru Saya'ya motosiklet çarptı. Kazada, Saya ve motosiklet sürücüsü Hamza Kılınç yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. Gölbaşı Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Ebru Saya'ya, Hamza Kılınç'ın kullandığı plakasız motosiklet çarptı. Kazada, Ebru Saya ve devrilen motosikletin sürücüsü Hamza Kılınç yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.

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