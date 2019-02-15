Adıyaman'da motosikletler çarpıştı: 3 yaralı

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde iki motosiklet çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza öğleden sonra Cumhuriyet Mahallesi Turan Özdemir Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet Sümer'in kullandığı 72 AP 661 plakalı motosiklet ile Ali Rıza Yücel’in(47) kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada 2 motosiklet sürücüsü ve motosiklette bulunan Mustafa Dulkadir yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polis, soruşturma başlattı.
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