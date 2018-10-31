Adıyaman'da motosikletli 2 polis yaralandı

Adıyaman'da kovalamacada devrilen motosikletteki 2 polis yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorize polis ekibi, Karapınar Mahallesi Binevler mevkisinde uygulama yaptıkları sırada durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobilin peşine düşen polis ekibinin motosikleti, Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında devrildi.

Kazada polisler Ali Altınsöz ile Hasan Savan yaralandı.

Yaralı polisler 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

