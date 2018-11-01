Adıyaman'da motosikletli 2 polisin yaralanması

Adıyaman'da kovalamacada devrilen motosikletteki 2 polisin yaralanmasıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, "dur" ihtarına uymayan aracı takip eden polis ekibini taşıyan motosikletin devrilmesi sonucu 2 polisin yaralanmasıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, Organize Sanayi Bölgesi yakınındaki kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu kaçan aracın sürücüsünün Ş.K. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

31 Ekim'de Adıyaman'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorize polis ekibi, Karapınar Mahallesi Binevler mevkisinde uygulama yaptıkları sırada durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istemişti. "Dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobilin peşine düşen polis ekibinin motosikleti, Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında devrilmişti.

Yaralanan ve hastaneye götürülen polis memurları Ali Altınsöz ile Hasan Savan'ın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilmişti.

