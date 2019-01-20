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Adıyaman'da motosikletliler Doğu Türkistan için bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 16:12 | Son Güncelleme

 Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)  Adıyaman'da, kendilerine Fatih Mehmet Sultan Motosiklet Grubu adı veren 40 motosikletli Doğu Türkistan için bir araya geldi.

Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) Adıyaman'da, kendilerine Fatih Mehmet Sultan Motosiklet Grubu adı veren 40 motosikletli Doğu Türkistan için bir araya geldi.

Öğlen saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi'nde toplanan grup Atatürk Bulvarı'nda Türk Bayrakları ile tur attılar. Buradan Demokrasi Parkı'na geçen motosiklet sürücüleri adına konuşan Fatih Mehmet Sultan Motosiklet Grubu Başkanı Murat Çetin, Doğu Türkistan'da, Çin zulmüne uğrayan kardeşlerimiz için toplandık. Sosyal medya üzerinden takip ediyoruz. Onlardan anladığımız para pul istemiyoruz. Bizde sesimizi duyurup yardımcı olamıyorsanız hiç olmazsa bir ses bizde onlara bir nebze destek vermek için toplandık. Bizde arkadaşlarla birlikte böyle bir kortej oluşturduk dedi.
Yapılan açıklamanın ardından İstiklal Marşı söyleyen grup olaysız dağıldı.

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