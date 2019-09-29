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Adıyaman'da motosikletlinin çarptığı yaya öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 17:27 | Son Güncelleme

Adıyaman'da motosikletlinin çarptığı yaya öldü

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosikletlinin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Seydi Vakkas K. (70) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, ilçeye bağlı Belören beldesinde yol kenarında yürüyen Muhammed Turan'a çarptı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan Turan, durumunun ağır olması nedeniyle sevk edildiği Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Motosikletin sürücüsü gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Gölbaşı Kaza Motosiklet

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