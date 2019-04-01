HABER

Adıyaman'da muhtarlık kavgası: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2019 19:21 | Son Güncelleme

ADIYAMAN’ın Samsat ilçesinde muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da muhtarlık kavgası: 3 yaralı

Haci BOZKURT/SAMSAT (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Samsat ilçesinde muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Taşkuyu köyünde dün yapılan muhtarlık seçiminden dolayı Atlı ve Bozan aileleri arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taşlı sopalı kavgada aynı aileden Bülent, Mehmet ve Muzaffer Atlı yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla sağlık Samsat ve Kahta'da ki hastanelere götürüldü.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kavganın büyümemesi için jandarma köyde güvenlik önlemleri aldı.

FOTOĞRAFLI

Adıyaman'da muhtarlık kavgası: 3 yaralı

PARTNERKıvanç Tatlıtuğ'un haciz davasında flaş gelişme!Kıvanç Tatlıtuğ'un haciz davasında flaş gelişme!
Malatya'da, seçimlerde çıkan silahlı kavga ölen 2 kuzen toprağa verildiMalatya'da, seçimlerde çıkan silahlı kavga ölen 2 kuzen toprağa verildi
Bu köyde muhtarlık seçimi berabere bittiBu köyde muhtarlık seçimi berabere bitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den flaş Ankara açıklaması: Seçim sonuçları...

AK Parti'den flaş Ankara açıklaması: Seçim sonuçları...

O ilçede kazanan parti değişti

O ilçede kazanan parti değişti

Haluk Levent'ten istifa açıklaması

Haluk Levent'ten istifa açıklaması

'Neden Acun'la çalıştın' diyenlere tepki!

'Neden Acun'la çalıştın' diyenlere tepki!

Anadolu Ajansı İstanbul verilerini güncelledi

Anadolu Ajansı İstanbul verilerini güncelledi

Binali Yıldırım: İptal edilen oylar sonucu değiştirebilir

Binali Yıldırım: İptal edilen oylar sonucu değiştirebilir

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Otomobil güvenlik görevlisine böyle çarptı

Yolda yürürken dehşeti yaşadı!

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

O anlar böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.