Adıyaman'da muhtarlık kavgası: 3 yaralı

Haci BOZKURT/SAMSAT (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Samsat ilçesinde muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Taşkuyu köyünde dün yapılan muhtarlık seçiminden dolayı Atlı ve Bozan aileleri arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taşlı sopalı kavgada aynı aileden Bülent, Mehmet ve Muzaffer Atlı yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla sağlık Samsat ve Kahta'da ki hastanelere götürüldü.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kavganın büyümemesi için jandarma köyde güvenlik önlemleri aldı.

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